Путин назвал логичной и своевременной идею об изменении конституции Белоруссии

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал предложение начать работу по изменению конституции Белоруссии логичным и своевременным.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», - сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой в Сочи в понедельник, 14 сентября

Кроме того, Путин отметил, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране

Напомним, белорусский лидер заявил, что конституция страны требует обновления в целях улучшения жизни граждан, проект новой основного закона страны вынесут на референдум. Белорусский лидер заявил, что досрочные президентские выборы могут состояться только после конституционной реформы. Отказываться от поста президента под давлением оппозиции он не собирается также, как и проводить еще одни выборы. Это требование, по мнению Лукашенко, идет не столько от простых людей, сколько от «западных кукловодов».