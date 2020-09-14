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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в «поствыборное время»

Белорусский лидер отметил, что российский коллега «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»
Источник:kp.ru
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путин за поддержку, оказанную после прошедших в республике президентских выборов.

«Прежде всего, хочу вас поблагодарить ... Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», - заявил белорусский лидер в ходе встречи с президентом России в понедельник, 14 сентября, в Сочи.

Кроме того, белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за то, что он «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»

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