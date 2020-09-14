Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в «поствыборное время»

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путин за поддержку, оказанную после прошедших в республике президентских выборов.

«Прежде всего, хочу вас поблагодарить ... Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», - заявил белорусский лидер в ходе встречи с президентом России в понедельник, 14 сентября, в Сочи.

Кроме того, белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за то, что он «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»