Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Берлин и его встреча с главой МИД Германии, которые должны были состоятся 15 сентября, отменяется из-за изменения в рабочем графике Мааса. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Во вторник Лавров и Маас должны были принять участие в церемонии закрытия в германской столице «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020. Встреча была согласована еще год назад и получила подтверждение во время переговоров в Москве в начале августа.

- Германия уведомила об изменениях в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ, из-за чего его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа, - говорится в сообщении ведомства.

Именно поэтому первоначальная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. Отмечается, что глава МИД России, учитывая важность и успешного завершения «перекрёстного» Года, направит приветствие участникам церемонии его закрытия.