Лавров о ситуации с Навальным: западные партнеры перешли все рамки разумного

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Алексеем Навальным, заявил, что западные партнеры перешли все рамки разумного, требуя «признаться».

«Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться". Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть?», - заявил глава МИД РФ в интервью RTVI.

При этом, по словам Лаврова, даже если бы не было дела Алексея Навального, то западные страны придумали бы другой повод для санкций против РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Германия заявила, что наличие вещества группы «Новичок» в пробах Навального подтвердили три независимые лаборатории. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия, которая по заявлениям МИД ФРГ, сама взяла анализы у блогера.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Париж провел собственные исследования, которые якобы подтвердили, что оппозиционер был отравлен «Новичком».