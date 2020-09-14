Макрон в разговоре с Путиным сообщил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Алексеем Навальным, и заявил, что Париж разделяет позицию Берлина и Евросоюза об отравлении блогера веществом из группы «Новичок», а также в отношении шагов, которые следует предпринять в связи с этой ситуацией . Об этом Елисейский дворец

Кроме того, Макрон в беседе с Путиным призвал Москву провести тщательное расследование для прояснения случившегося с Навальным. По словам французского лидера, Париж провел собственный анализ, который подтвердил, что блогер был отравлен «Новичком».

«Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества "Новичок" в нарушение международных норм использования химического оружия», - заявил Макрон

Путин в свою очередь подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данной ситуации, сообщили в Кремле, где отметили, что французский и российский лидеры «условились способствовать определению параметров возможного взаимодействия с европейскими партнерами по ситуации».