В Удмуртии шесть человек погибли в аварии
Фото: Предоставлено очевидцами
В Удмуртии произошла серьезная авария: фура протаранила два легковых автомобиля. По данным сайта kp.ru, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в понедельник, 14 сентября, в Алнашском районе, погибли шесть человек.
Очевидцы происшествия предоставили фотографии с места событий, на которых видно искореженные обломки автомобилей, «Камаз», подмявший легковушки под себя, и спасателей, достающих из них тела жертв трагедии. Сообщается, что все погибшие находились в авто марки ВАЗ-2112 - вероятнее всего, именно этот автомобиль въехал в фуру. По предварительной информации, детей погибших среди нет.
По предварительной информации, детей погибших среди нет.
Фото: Предоставлено очевидцами
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Причины ДТП выясняются
Фото: Предоставлено очевидцами
Все погибшие - из легкового автомобиля
Фото: Предоставлено очевидцами