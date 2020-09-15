Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Текст документа, отменяющего принятый 12 лет назад закон, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что предыдущий указ главы российского государства от 23 октября 2008 года № 1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» признан утратившим силу.

Уточняется, что новый указ президента страны вступает в силу в день его подписания – то есть, 14 сентября.