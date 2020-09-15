Спасатели нашли тело второго горняка, погибшего при обрушении на шахте в Кузбассе

В Кузбассе произошло обрушение на шахте Фото: Константин НАГОВИЦЫН

К утру вторника, 15 сентября, горноспасатели Кемеровской области обнаружили под завалами в шахте «Чертинская-Коксовая» тело горняка, который пропал после обрушения. Таким образом, в результате аварии погибли два человека.

«В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтер найден погибшим», - сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ЧП на расположенной в кузбасском городе Белово шахте «Чертинская-Коксовая» случилось утром в понедельник. В момент, когда в горной выработке шахты произошел внезапный выброс угля и газа, под землей находились 95 человек, причем четверо– в том самом забое, где был выброс. Двое рабочих самостоятельно вышли на поверхность, еще двое горняков оказались заблокированы под завалами. Тело одного из них нашли и подняли почти сразу, судьба второго была неизвестна.