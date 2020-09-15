На лечение российской туристки в Турции потратили около 3 миллионов рублей

Накануне вылета из Антальи российской туристке стало плохо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне вылета из Антальи российской туристке стало плохо. Женщина упала в обморок и ее доставили в больницу. Местные врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и провели необходимую операцию. Через неделю пациентке стало лучше, и появилось возможность транспортировать ее, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Известно, что все расходы взяла на себя страховая компания ERV. Общая сумма средств на лечение составила почти 40 тысяч долларов, то есть около 3 млн рублей. Из них - 26,7 тысяч долларов ушло на транспортировку туристки спецбортом, ещё 13,2 тысячи долларов были потрачены на лечение. Отмечается, что это - самый дорогостоящий страховой случай лечения в этом году.

На данный момент россиянка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать медицинскую помощь.