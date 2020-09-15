Геннадий Онищенко объяснил, может ли переболевший COVID-19 пациент оставаться заразным 90 дней

Депутат Госдумы, академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Человек, переболевший коронавирусом, может оставаться заразным для окружающих до 90 дней, однако такие случаи единичны. Об этом рассказал академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он отметил, что такие ньюансы должны учитывать ученые, но в общую статистику включать их нет смысла.

«Для науки — это предмет изучения, потому что наука должна знать все. Но с эпидемической точки зрения — это незначимые явления. По сути, эпидемический процесс укладывается в те рамки, которые ранее были установлены. При этом надо иметь в виду, что даже эти рамки носят усредненный характер», - цитирует Онищенко ФАН.

Таким образом академик РАН отреагировал на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая ранее заявила, что даже при полном отсутствии симптомов человек, переболевший коронавирусом, может оставаться заразным для окружающих до трех месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 5529 новых случаев коронавируса COVID-19. Таким образом общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 1 073 849, пишет «Свободная пресса».