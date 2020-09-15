Пользователи соцсетей «похоронили» Джоан Роулинг из-за главного героя ее нового романа

Пока Джоан Роулинг готовится к презентации продолжения серии детективных романов, которые она выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, толерантные пользователи соцсетей выводят в тренд хештег #RIPJKRowling Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Джоан Роулинг готовится к презентации продолжения серии детективных романов, которые она выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, толерантные пользователи соцсетей выводят в тренд хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»). Дело в том, что главный герой книги «Дурная кровь» (Troubled blood) - транс-маньяк, который охотится на женщин. Многие усмотрели в этом проявление трансофобии со стороны Роулинг.

Отметим, что новое произведение Роулинг выходит 15 сентября. Ранее, 13 сентября, издание The Telegraph опубликовало рецензию на эту книгу. По мнению журналистов, мораль романа сводится к тому, что никогда не стоит доверять мужчине в платье. Этот вывод и вызвал бурные обсуждения в сети.

Ранее ряд сторонников ЛГБТ-сообщества уже обвинял Джоан Роулинг в появлении трансофобии. Летом 2020 года писательница заявила, что в настоящий момент, несмотря на феминизм, женщинам в обществе приходится сложнее, чем 30 лет назад. Она также отметила, что не готова делить женский туалет с мужчиной, который называет себя женщиной без гормональной терапии и операции в смене пола. Общественность сочла подобные заявления проявлением трансофобии.

Писательница ответила рассказом о том, что пережила домашнее и сексуальное насилие, поэтому считает, что нельзя доверять мужчинам и пускать их в личное пространство. Как бы они не были одеты. Ряд экспертов отмечает, что новый всплеск негатива в сторону Роулинг действительно может помешать ее карьере.