Ефремов прочитал сокамерникам отрывок из пьесы

Ефремов пообещал работникам СИЗО поставить пьесу, пока будет находится в заключении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о том, чем актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, занимается в камере.

Она уточнила, что Ефремов доволен условиями содержания. Он ведет беседы с сокамерниками и даже прочитал им отрывок из пьесы, сообщает ТАСС.

Также омбудсмен добавила, что Ефремова могут привлечь к подготовке к ЕГЭ несовершеннолетних подростков, которые находятся в том же изоляторе. Потяева уточнила, что данная практика абсолютно нормальная, и напомнила, что когда футболисты Кокорин и Мамаев находились в тюрьме, то участвовали в привлечении других заключенных к занятиям спортом.

Напомним, что актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем на Садовом кольце 8 июня. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который скончался через несколько часов в больнице.

Ранее Ефремов пообещал работникам СИЗО поставить пьесу, пока будет находится в заключении.