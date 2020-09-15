Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп признался, что хотел устранить лидера Сирии Башара Асада, однако против этого выступил глава министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. Такое заявление президент страны сделал во вторник, 15 сентября, в интервью телекомпании Fox News.

- Я бы Асада ликвидировал. Я даже все подготовил, но Джеймс Мэттис не хотел делать это. Это был генерал, который плохо справлялся со своими обязанностями, - отметил Дональд Трамп, характеризуя Мэттиса, занимавшего пост главы Пентагона с 2017 по 2019 годы.

Американский лидер подчеркнул, что не испытывает сожаление по поводу того, что Асад не был убит.

- Я не считаю его хорошим человеком, и была возможность сделать это, но Мэттис был против, был против таких мер, - добавил Трамп.

Напомним, что о желании президента США убить Асада писал еще в 2018 году редактор The Washington Post Боб Вудворд. По его словам, такое предложение ошарашило весь Белый дом и главу министерства обороны.