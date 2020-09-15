Пять человек ранены после ракетного обстрела в Израиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа две ракеты по югу Израиля. В результате ракетного обстрела в крупном городе Ашдод ранены пять человек. Ракеты были выпущены во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о примирении между еврейским государством, ОАЭ и Бахрейном. Как сообщает во вторник, 15 сентября, пресс-служба израильской армии, одну из ракет смогли перехватить системы ПВО.

- Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты. Армейская система ПВО перехватила одну из ракет, - говорится в заявлении.

В Ашкелоне и Ашдоде на юге государства были слышны сирены воздушной тревоги, когда системы «Железный купол» перехватывала ракеты.

В конце августа этого года, как сообщал сайт kp.ru, армия Израиля также перехватила две ракеты, запущенных с территории сектора Газа. Чуть позже военно-воздушные силы еврейского государства сообщили, что нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе, одной из целей обстрела был склад с боеприпасами.