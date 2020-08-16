Израильские военные перехватили две ракеты из сектора Газа

Система ПВО «Железный купол» перехватила обе ракеты Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 16 августа, Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух ракет, запущенных в сторону еврейского государства с территории сектора Газа. Для перехвата снарядов была задействована израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол».

«Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты», - говорится в сообщении армейской пресс-службы на ее странице в Twitter.

Уточняется, что системе ПВО «Железный купол» удалось перехватить оба снаряда. Позже ВВС Израиля «нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе», одной из целей стал склад с боеприпасами. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью израильская авиация нанесла удар по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Армия Израиля сообщила, что эта атака стала ответом на запуски воздушных шаров со взрывчаткой со стороны анклава.