Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений Фото: REUTERS

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор о нормализации отношений. Во вторник, 15 сентября, свои подписи под соглашением поставили глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян.

Церемония подписания прошла на лужайке около Белого дома. На ней присутствовал американский президент Дональд Трамп, первая леди Соединённых Штатов Мелания Трамп и десятки приглашенных гостей.

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках Авраамского договора, который был достигнут при посредничестве американской стороны. По условиям данного договора Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории Западного берега реки Иордан.

Чуть позже соглашение о нормализации отношений с Израилем подписал также представитель Бахрейна. Руководство Палестины объявило о своем решительном неприятии и осуждении данных договоров.

До сегодняшнего дня Израиль признавали только две арабские страны — Египет и Иордания.

Как сообщал сайт kp.ru, во время подписания соглашения на Израиль из сектора Газа пустили два ракеты: одну из них смогли перехватить в воздухе с помощью «Железного купола», вторая упала на город, где пострадали по меньшей мере пять человек.