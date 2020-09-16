Билл Гейтс-старший. Фото: Билл Гейтс-младший, инстаграм

Умер Билл Гейтс-старший, отец основателя Microsoft. Он скончался на 95-м году жизни. О кончине своего папы в Твиттере написал Билл Гейтс младший.

- Мой отец был "настоящим" Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я стараюсь быть, и я буду скучать по нему каждый день, - говорится в посте.

На странице в Инстаграм Гейтс-младший отметил, что "смерть отца - огромная потеря для семьи и многих людей, чьих жизней он коснулся".

- Папа прожил долгую и чрезвычайно значимую жизнь. Я никогда не переставал учиться у его мудрости, доброты и смирения, - написал Билл к публикации.