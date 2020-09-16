Военные Венесуэлы сбили самолет с номерами США и наркотиками

Фото с места происшествия. Фото: Твиттер министра обороны Венисуэлы

Военные Венесуэлы сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером, который, предположительно, мог принадлежать наркоторговцам. Об этом в Твиттере заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес.

- Служащие ВС Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом, - написал он в своем посте.

Также он отметил, что силы Венесуэлы остаются в постоянной боевой готовности, тщательно наблюдая за воздушным пространством страны, чтобы "предотвратить его использование для незаконного оборота наркотических средств с территории из Колумбии, крупнейшего производителя кокаина в мире".

Ранее, в 2013 году в Венесуэле вступил в силу закон. Согласно ему военные имеют право сбивать самолеты наркоторговцев, которые пролетают над территорией государства.