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Коронавирус Covid-19

Трамп сообщил, когда будет готова американская вакцина от коронавируса

По словам президента, США "очень близки" к созданию препарата для вакцинации
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп объявил о скором появлении вакцины от коронавируса в США

Трамп объявил о скором появлении вакцины от коронавируса в США

Фото: REUTERS

Президента США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть создана уже "через три-четыре недели". Трамп также заявил в беседе с ABC News в Филадельфии, что США "очень близки" к завершению разработки вакцины от COVID-19.

Американский президент также отметил, у предыдущей администрации из-за Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ушли бы годы на то, чтобы зарегистрировать новую вакцину.