Трамп сообщил, когда будет готова американская вакцина от коронавируса

Трамп объявил о скором появлении вакцины от коронавируса в США Фото: REUTERS

Президента США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть создана уже "через три-четыре недели". Трамп также заявил в беседе с ABC News в Филадельфии, что США "очень близки" к завершению разработки вакцины от COVID-19.

Американский президент также отметил, у предыдущей администрации из-за Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ушли бы годы на то, чтобы зарегистрировать новую вакцину.