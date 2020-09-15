Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Испытания вакцины в США приостановлены в связи с побочным эффектом у одной из участниц тестирования в Великобритании Фото: REUTERS

Испытания в США вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, приостановлены в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вакцина от AstraZeneca считалась до недавнего времени одной из самых перспективных в мире. Она уже вышли на третью фазу клинических испытаний, в которых должны были принимать участие 30 тысяч добровольцев в Великобритании, США, Южной Африке и Бразилии. Однако недавно исследования резко остановили из-за болезни одного из волонтеров – у него обнаружили поперечный миелит, воспаление спинного мозга.