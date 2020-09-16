В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Продажу алкоголя на Новый год могут ограничить Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В дни новогодних каникул в России впервые могут ограничить продажу алкоголя. С такой инициативой выступил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Свое предложение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Хамзаев отметил, что именно в негодные праздники смертность от алкогольного отравления в стране увеличивается практически в два раза. Решить эту проблему, по мнению общественника, можно посредством ужесточения правил продажи спиртных напитков.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — цитирует обращение Хамзаева RT.

Напомним, ранее Султан Хамзаев предлагал разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. А их, в свою очередь, вынести за переделы населенных пунктов, передает Москва 24.