Орловская область - кузница кадров: В Госавтоинспекции рассказали об успехах выпускников института МВД

В Орловской области находится юридический институт Министерства внутренних дел РФ имени В.В. Лукьянова, который готовит сотрудников Госавтоинспекции. Начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области полковник полиции Коршунов Александр Юрьевич в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал об успехах выпускников этого университета.

«Становление института происходило на моих глазах, и могу сказать, что сегодня уровень подготовки выпускников, наверное, на несколько порядков выше, чем когда это только начиналось. Мы - Орловская область - получаем основную, львиную долю выпускников, и я должен заметить, что это очень высокопрофессиональные люди, которые готовы работать на любом направлении по линии Госавтоинспекции и полиции в целом», - сказал полковник полиции в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, который во вторник, 15 сентября, тоже стал гостем радио «Комсомольская правда», назвал Орловскую область настоящей «кузницей кадров».

«Алексей Юрьевич не испытывает дефицита в кадрах... Главное, чтобы они позволили снизить аварийность в Орловской области», - подчеркнул замглавы ГУОБДД МВД России.