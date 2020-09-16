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Глава Приамурья Василий Орлов: «Сделаем все возможное, чтобы мост через Зею был построен за 30 месяцев»

Губернатор проверил, как идет ход строительства важного федерального объекта
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Василий Орлов на стройплощадке моста через Зею. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Губернатор Василий Орлов на стройплощадке моста через Зею. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

В Благовещенске началось строительство моста через реку Зею. На возведение важного для региона объекта из федерального бюджета в 2020 году было выделено 5 млрд. рублей. По плану мост должен быть построен за четыре года, но строители обещают уложиться за 30 месяцев. Проверить ход работ на строительную площадку приехал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Этот мост нам очень нужен, - рассказал глава региона. - Ранее начать его строительство планировалось в 2021 году, но на ситуацию заметно повлияло состояние старого моста через Зею. Мы были готовы приступить к реализации проекта раньше, и это стало возможным после поручения Президента России о выделении средств нашему региону в 2020 году. В итоге строители зашли на площадки, сейчас активно идет работа. Известно, что срок возведения подобных объектов – порядка 4 лет, но мы делаем всё возможное, чтобы завершить строительство в более короткие сроки – за 30 месяцев. Объект находится на постоянном контроле.

Старый мост через Зею потребовал ремонта в апреле этого года, когда у него разрушилась опорная часть плиты проезжей части. Из-за аварии по мосту перестал ходить большегрузный транспорт, начались пробки. После реконструкции старый мост вновь функционирует в прежнем режиме. Но после аварии областные власти приняли решение начать строительство нового моста раньше запланированного срока.

Сейчас на стройплощадке на правом берегу Зеи уже появились первые скважины, специалисты приступили к сооружению русловой опоры. Параллельно ведутся работы и на левом берегу. На строительстве заняты 370 рабочих, всего же на возведении моста будут трудиться около 3 тысяч специалистов. По проекту мост будет возводиться поэтапно. На первом этапе появится эстакада протяженностью 230 метра и шесть опор. Затем – еще одна эстакада длиной 423 метра и еще пять опор. Одновременно на берегу будут вестись работы по водоотведению и благоустройству. В начале моста появится транспортная развязка с разворотной петлей под мостом и подъездами к объектам промышленной зоны в одном уровне. Чтобы защитить местных жителей от звуков движущегося транспорта, вдоль дороги будут установлены шумозащитные экраны.

Строительные работы ведет компания СК «Мост». Этот подрядчик успешно реализовал в регионе еще один важный проект – строительство мостового перехода через реку Амур. Мост через Зею компания возводит по такой же технологии. С учетом того, что работы начались уже в этом году, и строители готовы уложиться в 30 месяцев, мост через Зею будет запущен в эксплуатацию в конце 2022 – начале 2023 года. Общая стоимость строительства моста за весь период по плану составляет 19,8 млрд рублей.