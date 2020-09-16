Маткапитал разрешат использовать на ремонт жилья

Маткапитал разрешат тратить на ремонт жилья Фото: Анастасия Осипова

Материнский капитал предлагают разрешить использовать для ремонта жилья. Эксперты настаивают, что нужно расширить сферу применения сертификата, это поможет сделать более комфортным жизнь семей с детьми.

- «Союз матерей» предложил, чтобы маткапитал можно было использовать для ремонта жилья, многие поддерживают инициативу. Опросы показывают, что семьи хотели бы так расходовать средства, — рассказала «Известиям» руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

Исследование, проведенное ОНФ, показало, что 46% хотели бы направить деньги на ремонт, а 44% выступают за покупку автомобиля.

— Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально, — пояснила Юлия Зимова.

Проект поддерживают в Госдуме, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что возражать против данной инициативы не стоит.

А зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Любовь Духанина отметила, что цель выплат - помощь семьям в обеспечении комфортного уровня жизни.

- Нередко бывает, что улучшить жилищные условия, в которых растут дети, можно не только за счет увеличения жилплощади, — заключила Духанина.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT заявление Минтруда о том, что материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.