Тихановская рассказала, о чем попросила бы Путина при встрече

Светлана Тихановская рассказала о чем поговорила бы с Путиным при встрече. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем при встрече поговорила бы с президентом России Владимиром Путиным.

Она отметила, что если бы их встреча состоялась, то она попросила бы российского лидера поддержать народ Белоруссии.

"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua.

Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на выборах в президенты Белоруссии, но оппозиция считает, что подсчет голосов был не верным.

После выборов в республике начались массовые акции протеста. Гражданские вышли на улицы с требованием пересчитать голоса. Демонстрации превратились в массовые столкновения с ОМОН и милицией. Более 6 тысяч людей были отправлены в СИЗО. В столкновениях по официальным данным пострадали около 130 силовиков. Три человека погибли.

Сама Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву.

Кремль заявил, что при острой необходимости поможет Белоруссии в урегулировании внутреннего конфликта.