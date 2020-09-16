Тарасова поздравила Медведеву с возвращением к Тутберидзе

Татьяна Тарасова поздравила спортсменку и тренера с возобновлением работы после двухлетнего перерыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву и тренера Этери Тутберидзе с возвращением к совместной работе.

"Поздравляю двух великих женщин с правильным решением этого вопроса", - сказала Тарасова, сообщает ТАСС.

Напомним, Евгения Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе более 10 лет с 2007 по 2018 год. За этот период она стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в личном и командных турнирах. Также она завоевала две золотые медали чемпионата мира и Европы.

После Олимпиады-2018 спортсменка перешла к канадцу Брайану Орсеру и тренировалась в Торонто.

С Орсером Медведева завоевала бронзовые награды чемпионата мира, но при этом ни разу не была квалифицированна в финале серии Гран-при.