Бастрыкин рассказал, как идет расследование дел о реабилитации нацизма

Бастрыкин рассказал о том, как продвигаются дела о реабилитации нацизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, как продвигается расследование о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн".

"Часть уголовных дел — в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", — сообщил Бастрыкин.

Он отметил, что назначенное Симанову наказание в виде 200 часов обязательных работ полностью отвечает "общественной опасности преступления", передает РИА Новости.

"Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение", — заключил он.

Следственный комитет летом 2020 года возбудил несколько уголовных дел в отношении лиц, опубликовавших на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографии нацистов, в том числе и Адольфа Гитлера.

Напомним, что разбирательство по уголовному делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" проходило в Пермском краевом суде.19-летний Даниил Симанов со своего компьютера опубликовал на онлайн-акцию фото генерала-коллаборациониста Андрея Власова. Симанов знал, чью фотографию публикует на сайт и все равно действовал умышленно. Он объяснил, что таким способом пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".