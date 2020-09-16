Песков отметил, что Лукашенко не нуждается в «гарантиях безопасности»

Песков заявил, что Лукашенко не нуждается в защите оппозиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в среду, 16 сентября, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности от оппозиции страны.

"Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - заявил представитель Кремля, отметив, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии.

Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова обеспечить Александру Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" уйдет с поста главы государства.

"Мы никак не хотели бы на это реагировать", - сказал Песков, передает ТАСС.

Напомним, что по итогам прошедших в Белоруссии выборов победил Александр Лукашенко. Многие граждане Белоруссии выступили за пересчет голосов. В городах республики начались акции протеста. Демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Более 6 тысяч человек были отправлены в СИЗО. По официальным данным трое протестующих погибли. Лукашенко в разговоре с рабочими заявил, что перевыборов не будет, а волнения в стране спровоцированы Западом.