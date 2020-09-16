Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования», - сообщила вице-премьер на открытии клинического госпиталя «Лапино-2».

Кроме того, были ряд других законопроектов социальной направленности. Так трёхсторонняя комиссия приняла законопроекты, которые касаются тарифов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вопросов назначения пенсий и иных выплат, а также выплаты накопительной пенсии на следующий год.

Как писал сайт kp.ru, 16 сентября прошло заседания правительства, в ходе которого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление доходов россиян, а также уровня занятости в стране и спроса стоит ждать уже в следующем году.