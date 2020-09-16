Инициативы нижегородцев поддержат финансово

Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин: «Нельзя обманывать ожидания жителей»

Как сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин, принято решение в 2021 году сохранить финансирование «Программы поддержки местных инициатив» в полном объеме, несмотря на непростые экономические условия.

- Предполагается, что размер областной субсидии составит 365 млн рублей. Объявление конкурсного отбора проектов на 2021-й запланировано на ноябрь текущего года. Хочу поблагодарить всех, кто уже воплотил инициативы в жизнь, и пригласить в программу снова. Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей, - отметил Глеб Никитин.

В 2020 году в рамках программы осуществляется 467 проектов. Более 60% инициатив в 42-х муниципалитетах уже реализовано. Лидер по количеству проектов – Уренский район, где сдано в эксплуатацию 27 объектов. Также большое количество местных инициатив реализуется в Дальнеконстантиновском, Воскресенском, Городецком районах и в городе Бор. Где-то уже полностью выполнили работы, например, в Арзамасском, Ветлужском, Бутурлинском районах Нижегородской области.

Как подчеркнул глава региона, остальные объекты будут введены в строй до конца текущего года.

«Главам муниципалитетов необходимо контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями. Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей», - добавил Глеб Никитин.