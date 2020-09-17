ОЗХО начала проводить анализ взятых у Навального проб Фото: REUTERS

Организация по запрещению химического оружия получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации с Алексеем Навальным. Специалисты ОЗХО уже начали проводить анализ взятых у пациента проб.

Как писал сайт kp.ru, правительство ФРГ ранее сообщало, что специалисты Организации сами взяли пробы у Навального и запустили процедуру их исследования в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Напомним, что Генеральная прокуратура России уже неоднократно направляла в Германию запрос об оказании правовой помощи в расследовании случившегося с Алексеем Навальным, однако ответа так и не дождалась.