Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская нефтяная компания «Лукойл» вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний страны. За прошлый год выручка компания составила более 7,8 триллиона рублей, что и позволило ей остаться на первой позиции списка. Топ опубликовал в четверг, 17 сентября, журнал Forbes.

Изменений в первой пятерки рейтинга за этот год е произошло: второй место по-прежнему занимает «Сургутнефтегаз» с прошлогодней выручкой в 1,8 триллиона рублей. На третьей строчке рейтинга расположилась X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» - выручка компании составила 1,7 триллиона рублей. Четвертым стал один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» с 1,36 триллиона, пятое место заняла «Татнефть» с 932 миллиарда рублей.

Как и год назад, шестую строчку топа занимает независимый производитель природного газа «Новатэк» (877 миллиарда рублей), далее идут «Норильский никель» (831,7 миллиарда), горнодобывающая компания Evraz и группа компаний «Мегаполис», которая владеет и управляет активами в области дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса.

Десятку лидеров замыкает Новолипецкий металлургический комбинат, выручка которого за прошедший год составила 684,4 миллиарда рублей. В общей сложности в рейтинге представлены 200 компаний, которые контролируются частными собственниками.