Послу США напомнили о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Послу США заявили о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время телефонного разговора с американским послов в Москве Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает МИД РФ.
- С российской стороны подчеркнута недопустимость попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, а также навязывания извне односторонних посреднических услуг, - говорится в заявлении.
В ходе разговора, который состоялся по инициативе посла США, основное внимание уделили последним событиям в республике и ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.
Андрей Руденко отметил перспективность инициативы проведения конституционной реформы в Белоруссии, которая нацелена на либерализацию политической системы государства. К этому процессу, по его словам, следует привлечь представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов.
Как сообщал сайт kp.ru, идею о проведении в Белоруссии конституционной реформы также поддержал после встречи в Сочи с Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.