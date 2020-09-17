Послу США напомнили о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Послу США заявили о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время телефонного разговора с американским послов в Москве Джоном Салливаном заявил ему о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает МИД РФ.

- С российской стороны подчеркнута недопустимость попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, а также навязывания извне односторонних посреднических услуг, - говорится в заявлении.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе посла США, основное внимание уделили последним событиям в республике и ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Андрей Руденко отметил перспективность инициативы проведения конституционной реформы в Белоруссии, которая нацелена на либерализацию политической системы государства. К этому процессу, по его словам, следует привлечь представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов.

Как сообщал сайт kp.ru, идею о проведении в Белоруссии конституционной реформы также поддержал после встречи в Сочи с Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.