Правила въезда в Грецию для россиян в 2020 году обновлены

Попасть в страну можно будет только на самолете Фото: Олег ЗОЛОТО

Греческая сторона обновила информацию о правилах въезда россиян на территорию страны в 2020 году. Соответствующий документ посольства Греции был опубликован в четверг, 17 сентября, на сайте Росавиации.

«С 7 по 21 сентября разрешается въезд на территорию Греческой Республики 500 постоянным жителям России в неделю, прибывшим исключительно путем воздушного сообщения в аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион», - уточняется в сообщении.

При въезде в Грецию россияне должны будут предоставить справки об отрицательном тесте на коронавирус с актуальными результатами, полученными не позднее 72 часов до прибытия. Дополнительно потребуется иметь при себе подтверждение брони в отеле, заполненную электронную форму PLF, страховку, обратный билет и регистрацию по месту постоянной прописки.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.