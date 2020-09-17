Кремль негативно относится к требованиям Польши по крушению самолета с Качиньским

Кремль негативно относятся к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 17 сентября, на встрече с журналистами заявил, что не знает, обращалась ли Польша в Генпрокуратуру (ГП) РФ по вопросу ареста смоленских авиадиспетчеров, работавших в день крушения правительственного самолета Польши Ту-154М в 2010 году.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты и какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы. Нам об этом пока не известно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Кремль негативно относится к требованиям Варшавы об аресте диспетчеров.

"Скажу так: относимся негативно", - заявил представитель Кремля, сообщает ТАСС.

Напомним, что 10 апреля 2010 года польский правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским на борту потерпел крушение. Трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Всего на борту находилось 97 человек.

Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день трагедии.

Диспетчерам предъявляют обвинения в умышленном доведении воздушного судна до авиакатастрофы.