Руководство Томской области и Петербурга подписало «дорожную карту»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали «дорожную карту» о развитии сотрудничества регионов на 2020-2022 годы между регионами.

Документ закрепляет договоренности, достигнутые во время визита делегации Санкт-Петербурга в Томскую область в ноябре 2019 года. Наиболее перспективными сферами взаимодействия в документе отмечены торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере образования, науки, использования природных ресурсов, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, молодежной политики, туризма, труда и социальной защиты.

Особое место в «дорожной карте» занимает кооперация томских наукоемких предприятий и компаний, входящих в инновационный промышленный «Композитный кластер Санкт-Петербурга»

«У Томска с Петербургом много общего в культурной и научно-образовательной среде, томичи и питерцы всегда были близки друг другу по духу. И новые договоренности помогут еще больше сблизить наши регионы, улучшить экономику предприятий, а значит, и качество жизни людей», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.