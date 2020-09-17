Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем

Для перехвата в воздух был поднят российский истребитель Су-27 Фото: Олег УКЛАДОВ

Над нейтральными водами Черного моря было обнаружено 2 самолета - стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Для перехвата в воздух был поднят российский истребитель Су-27.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», - уточняется в сообщении Национального центра управлением обороны РФ.

Дополнительно отмечается, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Таким образом, нарушение государственной границы не было допущено.