Собянин пообещал включить отопление в домах раньше, чтобы москвичи не простужались

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве отопление этой осенью дадут раньше, чем обычно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также заявил, что сделано это будет ради профилактики простудных заболеваний в сезон эпидемии ОРВИ на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

- Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре <...>. Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году, - сообщил Собянин в эфире "Россия 24".