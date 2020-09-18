Женщина родила ребенка с двумя головами Фото: Олег ЗОЛОТО

В юго-восточной Азии в государстве Мьянме 29-летняя женщина Санда Мьин родила ребенка с двумя головами.

Роды проходили в больнице одного из районов Нейпьидо. Сообщается. что новорожденный оказался мальчиком. Об этом пишет издание Myanmar Times со ссылкой на руководителя больницы в Нейпьидо У Тун Тун.

После появления на свет малыша доставили в специализированное педиатрическое медучреждение. По словам врачей, женщина родила сиамских близнецов.