Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Женщина родила ребенка с двумя головами

По словам врачей, это сиамские близнецы
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Женщина родила ребенка с двумя головами

Женщина родила ребенка с двумя головами

Фото: Олег ЗОЛОТО

В юго-восточной Азии в государстве Мьянме 29-летняя женщина Санда Мьин родила ребенка с двумя головами.

Роды проходили в больнице одного из районов Нейпьидо. Сообщается. что новорожденный оказался мальчиком. Об этом пишет издание Myanmar Times со ссылкой на руководителя больницы в Нейпьидо У Тун Тун.

После появления на свет малыша доставили в специализированное педиатрическое медучреждение. По словам врачей, женщина родила сиамских близнецов.