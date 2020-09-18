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"Пока папу целуют": Колю Лукашенко заметили рядом с отцом в Минске

Сын президента Белоруссии ждал отца после выступления в "Минск-арене"
Юлия КЕКОВА
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Александр Лукашенко с сыном Николаем

Александр Лукашенко с сыном Николаем

Фото: EAST NEWS

Младшего сына президента Республики Беларусь Колю Лукашенко заметили рядом с отцом в Минске. Сын сопровождал отца на женском форуме "За Беларусь".

Глава государства выступил в "Минск-арене", а после спустился к зрителям. Сторонники Александра Григорьевича обступили белорусского лидера, благодарили и обнимали.

Одна из женщин поцеловала Александра Лукашенко в щеку, оставив на щеке заметный след красной помады. Пока папу Коли целовали, "белорусский принц" стоял за спиной, наблюдая за происходящим.