Водитель утопил автомобиль в гигантской луже в Москве

Сильный ливень прошел в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода в Москве принесла жителям столицы разные испытания, проверяя людей на прочность.

Так, из-за сильного дождя водитель, вероятно, случайно утопил автомобиль в глубокой луже, намереваясь проехать под небольшим мостом. Оказалось ли это проверкой навыков по плаванию автомобилиста или стойкости машины перед водой - неизвестно. Одно понятно точно - в такую погоду лучше стараться никуда не ездить. Ходить пешком, кстати, тоже слишком дорогое удовольствие для обуви. Некоторые граждане чтобы сохранить ее разувались на улице и топали по лужам.

Ранее сообщалось, что Москву еще днем 17 сентября накрыл сильный ливень. Синоптики сразу предупредили, что ничего хорошего ждать не стоит: "Лить будет до 21:00, выпадет около 30% месячной нормы осадков".

Автомобилисты сразу напряглись, потому что к вечеру будут пробки, цены на такси выросли почти в два раза.