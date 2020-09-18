В Минобрнауки назвали 10 новых правил приема студентов в вузы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Министрество науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Как сообщается на сайте ведомства, правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.

Основной акцент – на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы.

10 новых правил:

1. Вводится возможность проведения единого конкурса сразу по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки.

2. Вузы смогут сами устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.

3. Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования.

4. В вузах станут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент будет участвовать в конкурсе.

5. Подача документов в электронной форме становится обязательным критерием для вузов.

6. Для поступающих появляется возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, в том числе по другой специальности.

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами каждый день, причем не менее пяти раз за сутки.

8. В целом процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения упрощается.

9. Если по итогам основного этапа зачисления в вузе остались незаполненные места, то можно будет провести допзачисление абитуриентов на такие места на основании конкурсных списков.

10. Информация о приеме и его правилах проведения должна размещаться вузами на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема.