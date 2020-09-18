Трамп рассказал о потере всех своих друзей из-за избрания президентом Фото: REUTERS

На встрече с избирателями в Висконсине президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что из-за своего избрания на высший государственный пост потерял всех своих друзей, и их заменили члены конгресса.

«Я потерял всех своих друзей из-за этого поста. У меня были друзья. "Эй, Дон, пойдем поужинаем". - "Окей, хорошо, Ричард, я пойду"», - рассказал американский лидер на встрече с избирателями, отметив, что они не должны знать, о чем Трамп говорил со своими друзьями, но это «были замечательные разговоры», и все «были расслабленными»

Однако, по словам американского лидера, после того как он «внезапно» становится главой Белого дома, они звонят ему со словами: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?». «Я говорю: "Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет". - "Спасибо большое, господин президент"», - сообщил Трамп, и пожаловался на, что не может больше сесть и выпить с друзьями, но при этом заявил, что алкоголь не пьет.