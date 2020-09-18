Кудрин назвал прогнозы роста российского ВВП выше трех процентов оптимистичными

Алексей Кудрин Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «очень оптимистичными» прогнозы роста российского ВВВ в 2022-2023 годах выше трех процентов. По его словам, такие темпы «надо еще заработать»

Кудрин напомнил, что еще июньские прогнозы Международного Валютного Фонда (МВФ) и Института экономической политики им. Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам текущего года на 6,5–7 процентов, однако сейчас оценки улучшаются.

«Прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9 процента. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5 прогноза», - написал он в статье в РБК.

Однако, по его словам, со следующего года и далее на трехлетку темпы роста выше 3 процента ежегодно выглядит «очень оптимистично», поскольку, если в следующем году будет работать «эффект отскока», то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы пока нет, и подобные темпы роста надо будет «заработать».

Напомним, 16 сентября прошло заседания правительства, в ходе которого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление доходов россиян, а также уровня занятости в стране и спроса стоит ждать уже в следующем году.