Амурские школьники получили губернаторские стипендии

Губернатор Василий Орлов: «Поощряя детей за успехи в учебе, мы делаем ​ вклад в развитие региона». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области дети, ставшие победителями или призерами Всероссийской олимпиады школьников, теперь получают именные губернаторские стипендии. Новую меру поддержки одаренных учеников власти Приамурья ввели с этого года. На денежные премии за успехи в учебе и высокие результаты олимпиады в регионе могут рассчитывать около тысячи детей. Первые губернаторские стипендии победители и призеры интеллектуального состязания получили от главы области Василия Орлова.

- Поощряя детей за успехи в учебе, мы делаем вклад в развитие региона. Высокая оценка учеников и денежное поощрение – хороший стимул и материальная поддержка для того, чтобы получить более глубокие знания, пройти новые учебные курсы, купить оборудование, - отметил Василий Орлов. - Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливой молодежи. В рамках национального проекта «Образование» в регионе второй год создается образовательная инфраструктура нового типа: открываются центры «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб», в школах и колледжах создается цифровая образовательная среда, в регионе работает уникальный на Дальнем Востоке центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». Нам бы очень хотелось, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в Амурской области, для этого мы прилагаем все усилия.

Стипендии выплачиваются единовременно за каждую победу или призовое место во Всероссийской олимпиаде. У тех, кто побеждает сразу на нескольких этапах, сумма набирается приличная. Например, ученик 11-го класса школы №5 Благовещенска Семен Бунин победил в региональной олимпиаде по русскому языку и по истории и получил сразу несколько стипендий – за победу и на муниципальном, и на региональном этапах.

- Благодаря стипендии я приобрел хороший ноутбук и учебные пособия по любимому предмету – истории, - рассказал Семен. - В будущем я хочу связать свою профессиональную жизнь со сферой государственного или муниципального управления. Для этого в планах поступить в престижный вуз в центральной части страны, а потом вернуться в Амурскую область.

Для победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников сумма стипендии составляет 10 тысяч рублей. Призерам регионального этапа вручается по 15 тысяч рублей. Победители регионального этапа получают по 20 тысяч рублей, а призеры заключительного этапа - по 30 тысяч рублей.

Губернаторские стипендии присуждаются не только за победы в олимпиаде, но и за отличную успеваемость. Именные поощрения вскоре получат ученики 9-11 классов, у которых в течение последних трех лет в четвертях по всем предметам были одни пятерки. Сумма единовременной выплаты для отличников составляет 18 тысяч рублей. Поддержку из регионального бюджета получат и студенты колледжей, проявившие особые успехи в учебе. Два раза в год они будут получать выплаты по 12 тысяч рублей при условии, что в предыдущем полугодии получили «отлично» по всем предметам.