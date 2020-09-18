Названы 100 самых богатых депутатов и чиновников России

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Список составило издание Forbes.

Сообщается, что доход чиновника в 2019 году составил 6,2 миллиарда рублей.

На втором месте рейтинга оказался депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом в размере 5,4 миллиарда рублей. Третье место в списке богатых депутатов занял депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Его доход, согласно данным издания, составил 5,05 миллиарда рублей.

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