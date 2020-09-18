19 регионов России, Белоруссии и Чехии съехались в Самарскую область на агропромышленную выставку

Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области

18 и 19 сентября в Самарской области проходит XXII Поволжская агропромышленная выставка. На нее съехались более 500 участников из 19 регионов России, а также из Белоруссии и Чехии. На открытие прибыли первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутаты Государственной думы Игорь Станкевич, Виктор Казаков и Виктор Кидяев.

- Несмотря на сложности этого года в Самарской области рост производства сельскохозяйственной продукции уже составил почти 5,5%, - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на открытии выставки. - Кроме того, у нас на 4,5% возросли надои молока, производство мяса. В этом году мы ожидаем, что урожай будет лучший за последние 40 лет. На сегодняшний день аграрии уже собрали более 2,7 млн тонн зерна.

На долю Самарской области сегодня приходится более 8% зерна и 18% масличных культур, выраженных в Приволжском федеральном округе, в регионе также выращивают овощи и картофель, производят сельхозтехнику.

- Нам принципиально важно не только, какой будет урожайность, но и каким будет село завтрашнего дня в Самарской области, – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. – Мы с большим оптимизмом смотрим на все инициативы, которые озвучивает руководство региона. Особо хотелось бы отметить и поблагодарить Губернатора за усилия, которые направлены в области на сельскохозяйственное машиностроение. Сегодня аналоги агрегатов в два раза дешевле импортных, они доступны аграриям всей страны – это очень дорогого стоит.

Сегодня украшением форума стал конкурсный показ лучших сельскохозяйственных животных. Кроме того, два дня на Поволжской агропромышленной выставке работают площадки, посвященные всем отраслям сельского хозяйства, особенно – современным разработкам в растениеводстве и животноводстве, передовым практикам в агробизнесе, и новейшим методикам, которые уже сегодня применяют в пищевой и перерабатывающей промышленности. У муниципальных районов Самарской области – отдельная экспозиция. Всю продукцию, представленную здесь, можно не только изучить, но и приобрести.