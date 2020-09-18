Будет ли российская вакцина защищать от новых мутаций коронавируса, рассказал иммунолог

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Российская вакцина от коронавируса уже поступила во многие больницы. Однако до сих пор непонятно, будет ли этот препарат защищать от новых мутаций COVID-19. На этот вопрос ответил врач-иммунолог Владимир Болибок.

- Основная масса мутаций была выявлена в марте-апреле этого года. Сейчас распространяется именно тот вирус, который был отобран в ходе тех мутаций. И обе российские вакцины направлены против s-протеина, этого вируса. А мутации spike protein не произошли, поэтому обе вакцины будут вполне себе иммуногенными против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - объяснил Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Иммунолог пояснил, что коронавирус, как и все другие вирусы, неизбежно мутирует. Это связано с тем, что у них нет аппарата для поддержания стабильности своего генома. Поэтому и появляются мутации. При этом, одни мутации закрепляются в геноме и передаются дальше, а другие - нет.