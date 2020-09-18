США и ЕС могут ввести новые санкции против Белоруссии уже на следующей неделе

ЕС и США планируют выдвинуть санкции против Беларусии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете, который проходил 18 сентября, заявил, что Соединенные Штаты и ЕС могут ввести новые санкции против Белоруссии уже на следующей неделе.

С этим же предложением ранее выступал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"ЕС рассчитывает, что сможет объявить о своих санкциях в ближайшие дни. Я активно контактирую с моими европейскими [коллегами], сейчас это ЕС и Великобритания, а также канадская сторона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление, посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или середине следующей недели", - сказал Кент, сообщает ТАСС.

Напомним, что США и ЕС ранее уже неоднократно выражали намерение ввести новые санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации в республике после выборов президента. Но при этом высокопоставленный представитель ЕС заявил, что Брюссель не уверен, что список будет согласован до 21 сентября 2020 года.

ЕС выступил за введение санкций против Белоруссии после 9 августа, когда граждане страны вышли на улицы городов, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования. Мирные демонстрации превратились в акции протеста и столкновения с силовиками, по итогам которых были задержаны тысячи людей. ЕС выразил беспокойство за жителей страны и поставил под сомнение легитимность президента Александра Лукашенко.