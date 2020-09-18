Жилищное строительство показало в августе уверенный рост

Жилищное строительство постепенно достигает докризисного уровня Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно показателям Росстата, сфера жилищного строительства в августе показала уверенный рост - на 14,7% к июлю 2020 года и на 4,9% к августу 2019 года (без учета жилья, построенного на участках садоводческих товариществ).

«Жилищное строительство постепенно достигает докризисного уровня. Показатели вышли на рост, мы построили больше и в сравнении с прошлым месяцем, и в сравнении с августом прошлого года. Конечно, во многом это связано со стимулирующим эффектом мер поддержки отрасли, которые был приняты правительством в апреле. Тем не менее за 8 месяцев 2020 года жилья построено меньше, чем за январь-август 2019 года. Это связано с приостановкой строительных работ в связи с введенными ограничениями из-за коронавирусной инфекции», - прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Напомним, в стране реализуется программа субсидирования ставок по проектам жилищного строительства для застройщиков. Сформирована Межведомственная комиссия по принятию решений о возмещении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, уже состоялось три ее заседания. По их итогам всего рассмотрено 273 кредитных договора от 22 кредитных организаций. В частности, на третьем заседании Межведомственной комиссии 4 сентября было рассмотрено 19 заявлений кредиторов на возмещение недополученных доходов в отношении 228 кредитных договоров, включая 7 новых, которые рассматривались впервые.

До 1 ноября 2020 года продолжает действовать программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%. На 10 сентября уже выдано 169,3 тыс. кредитов на сумму 464,8 млрд рублей.

В скором времени начнет действовать еще один механизм поддержки - субсидирование ставки для низкомаржинальных проектов при получении проектного финансирования, в которых рентабельность не превышает 15%.